Tarcísio x Lula: quem se sai melhor nos maiores colégios eleitorais de SP

Às vésperas das eleições municipais de 2024, o cenário que se desenha em São Paulo é favorável aos aliados de Tarcísio de Freitas (Republicanos) e nada animador para os apoiados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dois dos principais cabos eleitorais no estado. Nas quatro maiores cidades paulistas, a popularidade do governador supera a do petista com larga vantagem, segundo uma série de levantamentos divulgados nos últimos dias pelo instituto Paraná Pesquisas.

As pesquisas realizadas em São Paulo, Guarulhos, Campinas e São Bernardo do Campo apontam uma tendência: a maioria dos eleitores entrevistados aprova a gestão de Tarcísio à frente do Palácio dos Bandeirantes, enquanto a avaliação positiva de Lula no Planalto cambaleia desde o início do terceiro mandato. O petista ainda mantém, por margem acirrada, a aceitação de mais da metade do eleitorado em dois municípios — nos outros dois, a rejeição ao governo federal supera a aprovação.

Mais do que uma disputa de influência, os números antecipam um possível confronto direto entre Lula e Tarcísio nas urnas em 2026. Desde que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi declarado inelegível pela Justiça Eleitoral, o governador paulista desponta como um de seus potenciais herdeiros para representar a direita nas eleições presidenciais, ao passo que, até o momento, pouco se fala em outros nomes fortes da esquerda além do próprio Lula.

Saiba, a seguir, como ficam os índices de aprovação às gestões de Lula e Tarcísio nas quatro maiores cidades paulistas.

São Paulo

Lula: 50,5% de aprovação; 41,4% de desaprovação; 3,8% não sabem/não responderam

50,5% de aprovação; 41,4% de desaprovação; 3,8% não sabem/não responderam Tarcísio de Freitas: 58,6% de aprovação; 37,3% de desaprovação; 4,1% não sabem/não responderam

58,6% de aprovação; 37,3% de desaprovação; 4,1% não sabem/não responderam Amostra: 1.500 eleitores entrevistados entre 24 e 28 de maio de 2024; margem de erro de 2,6 pontos percentuais

Guarulhos

Lula : 41,4% de aprovação; 54,9% de desaprovação; 3,8% não sabem/não responderam

: 41,4% de aprovação; 54,9% de desaprovação; 3,8% não sabem/não responderam Tarcísio de Freitas : 63,4% de aprovação; 32,4% de desaprovação; 4,3% não sabem/não responderam

: 63,4% de aprovação; 32,4% de desaprovação; 4,3% não sabem/não responderam Amostra: 800 eleitores entrevistados entre 23 e 28 de maio de 2024; margem de erro de 3,5 pontos percentuais

Campinas

Lula: 41,8% de aprovação; 55,1% de desaprovação; 3,1% não sabem/não responderam

41,8% de aprovação; 55,1% de desaprovação; 3,1% não sabem/não responderam Tarcísio de Freitas: 64,3% de aprovação; 32,0% de desaprovação; 3,8% não sabem/não responderam

64,3% de aprovação; 32,0% de desaprovação; 3,8% não sabem/não responderam Amostra: 800 eleitores entrevistados entre 22 e 27 de maio de 2024; margem de erro de 3,5 pontos percentuais

São Bernardo do Campo

Lula: 50,9% de aprovação; 46,3% de desaprovação; 2,9% não sabem/não responderam

50,9% de aprovação; 46,3% de desaprovação; 2,9% não sabem/não responderam Tarcísio de Freitas: 63,1% de aprovação; 32,3% de desaprovação; 4,6% não sabem/não responderam

63,1% de aprovação; 32,3% de desaprovação; 4,6% não sabem/não responderam Amostra: 800 eleitores entrevistados entre 21 e 26 de maio de 2024; margem de erro de 3,5 pontos percentuais