Tarcísio surge à frente de Haddad em pesquisa espontânea ao governo de SP

O ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas, candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), aparece numericamente à frente na pesquisa de intenção de votos espontânea (quando os nomes dos candidatos não são apresentados) para o governo de São Paulo, segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 24 e 29 de abril e divulgado nesta segunda-feira, 2.

Tarcísio tem 6,8% das intenções de voto contra 4,1% do ex-prefeito Fernando Haddad (PT), o candidato apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – os dois estão empatados dentro da margem de erro, que é de 2,3 pontos percentuais para mais ou para menos.

O ex-governador Márcio França (PSB) vem em terceiro, com 2,3%, o que também o coloca em empate técnico com Tarcísio e Haddad. O governador Rodrigo Garcia (PSDB) é citado por 0,4% dos entrevistados, atrás do ex-governador João Doria (PSDB), que tem 0,5% — o que mostra que parte do eleitorado ainda não sabe que Garcia é o candidato apoiado por Doria, que vai disputar a Presidência da República.

Outros candidatos citados na pesquisa espontânea foram o ex-prefeito de Santana de Parnaíba Elvis Cezar, do PDT, e o deputado Vinicius Poit, do Novo, ambos com 0,1%. Outros nomes citados corresponderam a 0,8%.

Chama a atenção o alto número de eleitores que ainda não sabem dizer de forma espontânea o nome do seu candidato: 74,1% afirmaram que não sabem ou não responderam. Outros 10,9% disseram que não irão votar em ninguém, em branco ou nulo.

Estimulada

Na pesquisa estimulada (quando são apresentados os nomes dos candidatos), Haddad lidera isolado com 29,7%, seguido de França (18,6%), Tarcísio (15,2%), Garcia (5,6%), Poit (1,8%) e o ex-prefeito de São José dos Campos, Felicio Ramuth, do PSD (1%) — leia matéria completa aqui.

A pesquisa foi feita de forma presencial com 1.820 eleitores em 78 municípios de São Paulo e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº SP-01683/2022.