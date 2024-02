Tarcísio se antecipa a Lula e libera seguro rural para o agronegócio

Em mais um sinal de apoio ao agronegócio, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) vai disponibilizar um volume recorde de recursos para o seguro rural neste ano. Serão 90 milhões de reais em subvenção para os produtores paulistas que tiveram perdas devido à seca e outros eventos climáticos extremos.

Outra linha, no valor de 50 milhões de reais, será aberta para custeio emergencial a produtores diante da estimativa de quebra de produção. Segundo o Instituto de Economia Agrícola, órgão estadual, o prejuízo deve ser de 30% na produção de milho, de 28% no cultivo da soja e de 22%, no amendoim. Apesar de não ser o maior produtor de soja do país, o sudoeste paulista tem avançado na área plantada do grão, especialmente nas cidades de Ourinhos e Itapeva.

Com o anúncio, Tarcísio se antecipa ao governo federal, que ainda estuda os prazos da subvenção a ser oferecida. O programa do Ministério da Agricultura está orçado em 964,5 milhões de reais para 2024, valor considerado insuficiente pelo setor produtivo, que pleiteava a aprovação de 3 bilhões de reais e ainda teme contingenciamento, como ocorreu no ano passado. De acordo com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, as seguradoras pagaram mais de 10 bilhões de reais em indenizações em 2022, por exemplo.

O secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai, afirma que é preciso agir rapidamente diante das estimativas de quebra de safra. “Não dá para esperar. Há produtores que podem perder cerca de metade da safra. É o caso da região de Presidente Prudente (a oeste da capital), que cresceu muito no cultivo de soja e milho”, destacou. “O governo federal ainda não deixou claro quais as regras e prazos para o seguro deste ano” complementou.

Os recursos a serem liberados a partir deste mês são parte do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista e têm engordado nos últimos anos diante das altas ondas de calor e chuvas intensas e isoladas registradas em todo o país. “Até os anos de 1990, registrávamos cerca de dez dias de ondas de calor. Em 2022, foram 55. E isso só tende a aumentar”, alerta Piai.

Para ter acesso à subvenção do seguro, os produtores terão de apresentar laudos e documentos para comprovar as perdas. O teto será de 25 mil reais do prêmio, sem limite de renda.