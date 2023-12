Tarcísio promete não contrariar Bolsonaro nas eleições municipais

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta terça-feira, 19, que não vai contrariar o ex-presidente Jair Bolsonaro nos palanques das eleições municipais de 2024. Questionado sobre seu apoio na disputa pela capital paulista, Tarcísio respondeu que não deve se envolver em campanhas eleitorais onde tiver “bola dividida”.

“O Bolsonaro é o grande líder da direita. O que vocês podem esperar é que nunca vou me colocar contra o Bolsonaro em decisão nenhuma, não vou me envolver em campanhas eleitorais onde tiver bola dividida, onde tiver candidatos do nosso mesmo campo, não faz sentido”, declarou Tarcísio. “Obviamente, ou vou ajudar todos, ou não vou ajudar ninguém, mas a ideia é ajudar todos os candidatos do nosso campo”, acrescentou.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), espera contar com o apoio de Tarcísio e Bolsonaro para se reeleger em 2024. O ex-presidente, porém, ainda não selou a aliança com o emedebista e faz acenos ao deputado Ricardo Salles (PL-SP), que é pré-candidato à prefeitura da capital paulista e foi ministro do Meio Ambiente durante sua gestão.

Resposta a Lula

Tarcísio participou de uma coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, após um evento com balanço de um ano de sua gestão. O governador também foi questionado sobre uma declaração feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante visita a Itaquera, na zona leste da capital, no último sábado. Na ocasião, o presidente disse que Tarcísio e Nunes foram convidados e não compareceram, mas que “seriam tratados com o maior respeito porque educação a gente aprende em casa”.

“Com relação aos comentários do presidente, a gente sempre tratou as questões com o governo federal com o máximo respeito. Eu sou um governador de oposição que todo mundo queria ter. Eu não fico criticando, não fico na rede social, eu trabalho”, disse Tarcísio.

Continua após a publicidade