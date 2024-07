Tarcísio pede apoio ao Metrô para avançar na privatização de linhas em SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), vai conversar com os diretores da estatal que controla o Metrô de São Paulo nesta quarta-feira, 31, para tentar angariar apoio ao projeto de concessão das linhas que ainda estão sob gestão da empresa pública. A reunião está marcada para as 17h30 no Palácio dos Bandeirantes e vai contar com a presença do secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini.

Chefiada pelo presidente Antonio Julio Castiglioni Neto, a diretoria do Metrô de São Paulo – composta por Alfredo Falchi Neto (Assuntos Corporativos), Paulo Menezes Figueiredo (Finanças e de Relações com Investidores), Fábio Siqueira Netto (Operações), Paulo Sérgio Amalfi Meca (Engenharia e Planejamento) – estará do outro lado do balcão. A companhia gere as linhas 1- Azul, 2- Verde e 3- Vermelha do metrô paulistano. A linha 4-Amarela é concedida à empresa ViaQuatro e a linha 5-Lilás é operada pela Via Mobilidade, ambas empresas do Grupo CCR.

O projeto inicial do governo paulista é conceder a linha 1-Azul à iniciativa privada, e a empresa responsável pela gestão construirá, em contrapartida, a linha 20 de trens metropolitanos. A nova ferrovia deve ligar os bairros de Pinheiros, Lapa, Itaim Bibi e Moema, nas zonas Oeste e Sul de São Paulo, a Santo André. O projeto é conectar o centro financeiro da capital paulista à área industrial do ABC.

A longo prazo, a gestão de Tarcísio de Freitas deseja avançar na privatização das linhas 2-Verde e 3-Vermelha. No entanto, fontes do governo admitem que, devido à complexidade do projeto, a conclusão do processo de concessão de toda a malha ferroviária do metrô paulistano só seria factível em um próximo mandato.

Plano de Tarcísio para ferrovias

A ampliação da malha ferroviária é quase uma obsessão de Tarcísio de Freitas desde os tempos de Ministério de Infraestrutura, nos governos de Jair Bolsonaro e Dilma Rousseff. Em São Paulo, o governador tem colocado o projeto em curso.

As audiências públicas para a transferência das linhas 11- Coral, 12- Safira e 13- Jade, geridas Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, à iniciativa privada já foram concluídas. O governo pretende fazer o leilão ainda neste ano. O projeto para as linhas 10- Turquesa e 14-Ônix ainda está em fase de estudos.

O Trem Intercidades (TIC) que ligará a capital até Campinas já foi leiloado e a C2 Mobilidade Sobre Trilhos será responsável pela operação por 30 anos. Há ainda projetos de um trem de São Paulo a Sorocaba e outro da capital à Baixada Santista.