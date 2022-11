Tarcísio começa a desenhar o seu governo na próxima segunda-feira

O futuro governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), começa a desenhar o seu governo a partir da próxima segunda-feira, 21, quando a transição vai oficialmente começar.

A exemplo do que faz a equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva no âmbito federal, o ex-ministro, que foi apoiado por Jair Bolsonaro em São Paulo, vai lançar mão de grupos temáticos, que se responsabilizarão por determinadas áreas. As reuniões ocorrerão no Edifício Cidade, na região central da capital.

Os grupos e seus integrantes ainda não foram definidos. “Os eixos temáticos vão interagir com as respectivas secretarias, com os respectivos representantes, mas isso não significa que quem estiver no grupo será secretário”, avisa Tarcísio.

A transição que ocorrerá em São Paulo será a primeira de fato em décadas. No governo desde 1995, os tucanos sempre transmitiram o cargo a representantes do próprio partido, com uma ou outra exceção, como quando Márcio França (PSB) passou o posto para João Doria (PSDB) depois de ter herdado o cargo de Geraldo Alckmin (então no PSDB), de quem era vice.

Enquanto pensa nos assuntos da transição, Tarcísio também discute como alocar aliados nas secretarias, incluindo o PSD do ex-prefeito Gilberto Kassab — e de seu vice, Felicio Ramuth –, o seu partido, Republicanos, além de tucanos e filiados ao União Brasil.

