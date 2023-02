Tarcísio admite erro após veto a projeto de lei sobre autismo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), admitiu nesta sexta-feira, 10, que errou ao dizer que o Transtorno do Espectro Autista poderia “mudar de gravidade ou até mesmo deixar de existir” quando diagnosticado precocemente. Ele usou essa justificativa para vetar um projeto de lei que beneficiava pacientes autistas e foi criticado por especialistas.

“Erramos. É importante esclarecer que o entendimento do Governo de São Paulo é que o diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista é permanente e, portanto, os direitos serão definitivos. Falhamos ao deixar passar uma redação que não deixasse clara essa postura”, escreveu Tarcísio no Twitter.

O projeto vetado pelo governador, de autoria do deputado estadual Paulo Correia Junior (PSD), prorrogava por prazo indeterminado laudos médicos que atestam o transtorno do espectro autista.

Após admitir o erro, Tarcísio afirmou que o projeto será aperfeiçoado para incluir outros tipos de pessoas. “Para isso, vamos chamar a sociedade civil e entidades para discutir com responsabilidade o assunto e trabalhar para avançar com políticas públicas efetivas”, declarou.

Agora, vamos aperfeiçoar o projeto, ampliar e incluir outras deficiências neste laudo definitivo. Para isso, vamos chamar a sociedade civil e entidades para discutir com responsabilidade o assunto e trabalhar para avançar com políticas públicas efetivas. — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) February 10, 2023