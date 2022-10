Tarcísio abre vantagem sobre Haddad em São Paulo em nova pesquisa

A pesquisa sobre o governo de São Paulo divulgada nesta quarta-feira, 12, pelo instituto Real Time Big Data mostra o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) com uma boa vantagem em relação ao ex-prefeito Fernando Haddad (PT). O candidato de Jair Bolsonaro (PL) chega a 57% dos votos válidos, enquanto o nome apoiado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fica com 43%. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos.

Entre os votos totais, Tarcísio soma 48% e Haddad, 36%. São 6% de brancos e nulos e 10% que não sabem ou não responderam. É um cenário bem diferente da pesquisa Ipec divulgada na terça, 11, que também posicionou o bolsonarista na frente, mas com uma vantagem menor em relação ao petista (46% para o ex-ministro e 41% para o ex-prefeito).

Essa é a primeira pesquisa do Real Time no segundo turno. Na última sondagem, feita pelo instituto antes do primeiro turno, divulgada em 22 de agosto (mais de um mês antes das eleições), Haddad liderava com 34% das intenções de voto, enquanto Tarcísio e o governador Rodrigo Garcia (PSDB) empatavam com 20%. Nas urnas, o bolsonarista terminou na frente, com 42,3%. O petista fez 35,7% e o tucano ficou com 18,4%.

O instituto ouviu 1.200 eleitores entre os dias 10 e 11 de outubro e cadastrou a pesquisa no TSE com o número SP-08940/2022.