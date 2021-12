‘Tal pai, tal filho. Dois imbecis’: a resposta de Maia a Flávio Bolsonaro

O deputado federal Rodrigo Maia (sem partido), ex-presidente da Câmara, ironizou a acusação feita pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), em entrevista exclusiva a VEJA na edição desta semana, de que ele teria participado de uma conspiração para derrubar o presidente Jair Bolsonaro (PL). “Tal pai, tal filho. Dois imbecis”, disse Maia.

Na entrevista, Flávio Bolsonaro disse que havia pessoas trabalhando nos bastidores para derrubar o presidente. “Sabemos que ele (Rodrigo Maia) tentou atrair ministros do Supremo para um plano que previa criar uma armadilha que levaria ao impeachment do presidente. Ele falou com alguns ministros do Supremo, e um deles me contou”, disse Flávio Bolsonaro a VEJA.

Durante o período em que presidiu a Câmara, Maia teve uma postura política de oposição a Bolsonaro, mas atuou institucionalmente para aprovar alguns dos principais projetos a atual gestão, como a reforma da Previdência, que considerava fundamental para o país.

Maia poderia sim ter criado problemas ao presidente – e até levá-lo a perder o cargo –, mas não participando de uma conspiração: ele teve mais de cem pedidos de impeachment apresentados à Câmara durante a sua gestão, mas se recusou a colocar qualquer um em tramitação, porque entendia que não havia ambiente político para isso e porque o país tinha outras prioridades para tratar, como a economia e o combate à pandemia.