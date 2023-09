‘Susto nenhum’, diz Haddad sobre tentativa de assalto a sua casa em SP

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Sérgio Quintella, Bruno Caniato e Valmar Hupsel Filho. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 15, em um evento em São Paulo que não se assustou com a tentativa de assalto em sua casa na madrugada de quinta-feira. O caso ainda está sendo investigado pela Polícia Federal.

“Susto nenhum. Eles (assaltantes) não conseguiram entrar. Não guardo documentos em casa. Tenho escritório em São Paulo e em Brasília para isso”, afirmou.

Segundo a polícia, a tentativa de assalto aconteceu por volta das 3h. Uma pessoa desceu de uma moto e arrombou o portão. Na sequência, quatro homens armados passam pelo portão e, com dificuldade de entrar na residência, desistiram. Uma funcionária, ao chegar ao local no início da manhã, no bairro Indianópolis, percebeu o portão da casa arrombado e avisou a família.

Os suspeitos ainda não foram identificados, mas as câmeras de vigilância do imóvel registraram a invasão e as imagens já foram entregues à PF — que não comenta a investigação.

O encontro em São Paulo nesta sexta-feira reuniu, além de Haddad, outros petistas, como o ex-ministro José Dirceu, o ex-presidente do Instituto Lula Paulo Okamotto e o advogado-geral da União, Jorge Messias.