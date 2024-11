Suspeito de elo com financiadores do golpe, senador suplente se cala na PF

Apontado como elo entre financiadores da tentativa de golpe de Estado e o ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador suplente Aparecido Andrade Portela, conhecido como Tenente Portela (PL-MS), prestou depoimento na sede da Polícia Federal de Campo Grande às 14h de quinta-feira, 28. A VEJA, ele relatou que o delegado foi “tranquilo” e “tolerante”, mas preferiu ficar em silêncio sobre as constatações exibidas no relatório da PF divulgado na terça-feira, 26, após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, derrubar o sigilo do documento. A defesa de Portela diz que orientou o cliente a não falar no depoimento, pois solicitou acesso à íntegra dos autos.

A PF interceptou uma conversa de WhatsApp entre Portela e o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel do Exército Mauro Cesar Cid. Na mensagem, o senador suplente cobra o ajudante de ordens sobre um “churrasco” e diz que estaria sendo cobrado por gente que teria fornecido a “carne”, no que foi interpretado como uma referência a financiadores do movimento golpista que estariam perguntando sobre o desfecho. Os investigadores dizem que, por terem treinamento militar, ambos devem ter usado técnicas de mensagens cifradas.

“O investigado repassa a MAURO CID que possivelmente pessoas que financiaram os atos antidemocráticos, com a ‘colaboração da carne’, estariam cobrando a consumação do ato de ruptura institucional pelo presidente JAIR BOLSONARO”, diz o relatório.

Depois do 8 de Janeiro, Portela se mostra mais nervoso nas conversas com Mauro Cid. Os investigadores observam que ele demonstra preocupação em ser reconhecido como um dos organizadores dos atos antidemocráticos e diz que está sendo cobrado com ênfase. “O pessoal está em cima de mim aqui, infelizmente vou ter que devolver a parte desse pessoal, minha vida está um inferno”, disse em uma mensagem enviada a Cid em 12 de janeiro. Portela afirma ainda que tentou pegar um empréstimo consignado para pagar os débitos, mas estava “sem margem alguma”.

A VEJA, o Tenente Portela diz que seu “patrimônio é fácil”. “O que eu tenho de propriedade é minha família: uma mulher, três filhos, mais quatro que eu criei, mais os netos que eu tenho, e uma chácara, foi isso que eu adquiri no meu tempo. Toda vez que eu me aperto, eu faço ou renovo um empréstimo ou outro”, afirma.

Continua após a publicidade

Longa amizade com Bolsonaro

Segundo a PF, Portela era uma visita comum no Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente em Brasília, durante o mês de dezembro de 2022. O senador suplente justificou a presença dele como uma cortesia entre amigos. “Eu tenho 46 anos de amizade com o cara, (o fato de) eu estar lá na casa dele, eu fui por amizade”, disse a VEJA. Ele ainda afirmou que após as eleições Bolsonaro estava deprimido e “precisava de um amigo”.

Portela e Bolsonaro realmente têm uma relação próxima desde os anos 1970, quando ambos serviram ao Exército em Nioaque (MS), região de fronteira com o Paraguai. De acordo com publicações da imprensa sul-mato-grossense, usadas como referência no relatório da PF, na época, eles empreenderam juntos em atividades paralelas às militares, como plantio de arroz e até tentaram se arriscar no garimpo de ouro, mas não obtiveram sucesso.

Briga com senadora titular

Tenente Portela é suplente da senadora Tereza Cristina (PP-MS). O nome foi indicado por Bolsonaro e acatado pela ex-ministra da Agricultura. No entanto, Portela e Tereza romperam por causa das eleições municipais de 2024. Ela alega que o cacique do PL, Valdemar Costa Neto, e o ex-presidente Jair Bolsonaro fecharam uma aliança com o PSDB, do governador Eduardo Riedel, pelas costas da senadora, enquanto ela estava em agenda oficial nos Estados Unidos.

Continua após a publicidade

O racha provocou uma devassa no PL de Mato Grosso do Sul, que era comandado pelo deputado Marcos Pollon, mas depois dos atritos passou a ser chefiado pelo Tenente Portela. O PL apoiou nas eleições de Campo Grande o deputado Beto Pereira (PSDB), que ficou em terceiro lugar. Já a candidata do PP, de Tereza Cristina, a atual prefeita Adriane Lopes, foi reeleita após disputar o segundo turno com Rose Modesto (União Brasil).

A Polícia Federal identificou uma conversa de Portela com Bolsonaro, em que ele reclama da pressão que o jogo partidário havia lhe causado. O então presidente respondeu ao amigo: “Nunca fale em renunciar ao cargo de suplente. Deixe um pouco a política de lado. Vá pescar”.