Suplentes de ministros: quem são as 3 mulheres que irão estrear no Senado

Os senadores recém-eleitos Camilo Santana (PT-CE), Flávio Dino (PSB-MA) e Wellington Dias (PT-PI), que foram indicados pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para ocuparem os cargos de ministros, deixarão em seus lugares três mulheres que vão estrear no Congresso — as primeiras suplentes dos eleitos são, pela ordem, a advogada e enfermeira Augusta Brito (Ceará), a empresária Ana Paula Lobato (Maranhão) e a socióloga Jussara Lima (Piauí).

Veja quem são cada uma delas.

Ana Paula Lobato

Com a ida de Flávio Dino para o Ministério da Justiça, a vice-prefeita de Pinheiro (MA), que é empresária e enfermeira, assumirá a terceira cadeira do estado no Senado. Com 38 anos de idade, ela será a mais jovem entre os 81 senadores. Quando foi diplomada na última semana, juntamente com o titular da vaga, Ana Paula já sabia que assumiria o posto principal. “Enquanto Flávio Dino estiver no ministério, eu atuarei pelo povo do Maranhão”, disse a futura parlamentar, que é casada com o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Othelino Neto (PC do B).

Augusta Brito

Primeira suplente do ex-governador Camilo Santana, que irá para a pasta da Educação, a deputada estadual do Ceará pelo PT tem 46 anos de idade e foi prefeita do município de Graça por duas oportunidades. Formada em direito e em enfermagem, Augusta foi secretária de Educação na cidade de São Benedito. Na Assembleia Legislativa cearense, foi a primeira mulher líder do governo (atualmente é vice-líder e procuradora especial da Mulher). Seu nome também é cotado para assumir a pasta da Educação estadual no futuro governo Elmano de Freitas (PT). Se isso ocorrer, o posto no Senado será ocupado pela segunda suplente, Janaína Farias, que foi secretária especial da gestão de Camilo.

Jussara Lima

A socióloga, filiada ao PSD, herdará a vaga de Wellington Dias, que vai chefiar o Desenvolvimento Social na próxima gestão federal. Ex-vereadora e ex-vice-prefeita da cidade de Fronteiras, no Piauí, Jussara esteve em São Paulo no início do mês para participar de um evento partidário voltado às mulheres. Nas redes sociais, ela se apresenta como defensora das mulheres e das minorias. A futura senadora, de 62 anos, é esposa do deputado federal Júlio Cesar Lima (PSD) e mãe do deputado estadual Georgiano Neto (MDB).

Como Camilo Santana, Flávio Dino e Wellington Dias tomarão posse como ministros no dia 1° de janeiro de 2023, juntamente com o próximo presidente, eles precisarão se ausentar em 1° de fevereiro para assumir suas cadeiras no Senado para, posteriormente, se licenciarem e darem a vaga aos suplentes.