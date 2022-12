STJ solta Rogério Andrade, apontado como um dos maiores bicheiros do Rio

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) mandou soltar, nesta terça-feira, 20, Rogério Andrade, apontado como um dos maiores bicheiros do Rio de Janeiro. Ele estava preso preventivamente desde agosto por ordem da Justiça fluminense, que havia atendido a um pedido do Gaeco (Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado).

A decisão de substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares menos gravosas, como o uso de tornozeleira eletrônica, foi do ministro do STJ Jorge Mussi, em um habeas corpus pedido pelo advogado de Andrade, André Callegari. O bicheiro é suspeito de integrar um esquema criminoso que inclui pagamentos de propina a policiais do Rio.

Andrade é um personagem conhecido da polícia e do Ministério Público. Ele é sobrinho do bicheiro Castor de Andrade, que construiu um império nas décadas de 1980 e 1990. Em maio deste ano, investigadores do Ministério Público informaram que Rogério Andrade é muito ligado a Ronnie Lessa, ex-policial militar que está preso sob acusação de matar a vereadora Marielle Franco em 2018. Até hoje, o mandante do assassinato é desconhecido.