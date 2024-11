STF vai julgar pedido de Bolsonaro para declarar impedimento de Moraes

Giro VEJA - terça, 26 de novembro

O inquérito do golpe com a PGR e o recuo do Carrefour após boicote

O ministro do STF Alexandre de Moraes retirou o sigilo da investigação da PF e encaminhou à Procuradoria-Geral da República. A retratação da empresa francesa também é destaque do Giro VEJA desta terça-feira.