STF remarca para 1º de junho julgamento sobre descriminalização de drogas

O Supremo Tribunal Federal (STF) remarcou para o próximo dia 1º de junho, quinta-feira da semana que vem, a retomada do julgamento que vai analisar a descriminalização do porte de drogas para consumo próprio. O tema estava previsto na pauta do plenário da Corte na última quarta-feira, 24, mas a sessão daquele dia e a desta quinta, 25, foram consumidas pelo julgamento da ação penal em que o ex-presidente Fernando Collor de Mello foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Na retomada do julgamento sobre a descriminalização, após oito anos com o processo parado no STF, o primeiro a votar será o ministro Alexandre de Moraes. Ele substituiu no STF o ex-ministro Teori Zavascki, morto em um acidente aéreo em 2017, que em 2015 havia pedido vista na análise sobre o caso, ou seja, mais tempo para analisá-lo. Moraes liberou o tema para julgamento no plenário no fim de 2018, mas desde então o processo não havia sido pautado.

Após Moraes, a ordem de votação seguirá dos ministros cujas nomeações ao STF foram mais recentes para os mais antigos na Corte. Assim, os primeiros a votar depois de Alexandre de Moraes serão André Mendonça e Nunes Marques, ministros cuja atuação tem sido alinhada ao bolsonarismo, onde flexibilizações na política de drogas são mal vistas. Deste modo, não se descarta um possível novo pedido de vista dos autos por parte de algum deles.

Antes do pedido de vista de Teori, já haviam votado três ministros. O relator, ministro Gilmar Mendes, atual decano do Supremo, votou no sentido de descriminalizar o porte para consumo próprio de todas as drogas. Os ministros Edson Fachin e Luís Roberto Barroso se posicionaram para que a descriminalização atinja o porte de maconha.

O caso concreto

Quase cinco anos depois da liberação do caso para julgamento no STF, a ministra Rosa Weber, presidente da Corte, marcou a análise do Recurso Extraordinário 635.659, que tramita na Corte desde 2011, apresentado pela Defensoria-Geral do Estado de São Paulo, que contesta o artigo 28 da Lei Antidrogas (lei nº 11.343/2006),

O artigo em questão proíbe a compra, armazenamento e transporte de qualquer droga para consumo pessoal. A lei hoje pune essas situações com prestação de serviços à comunidade, comparecimento a cursos educativos e advertências sobre os efeitos do uso de drogas. Segundo a Defensoria, esse dispositivo é inconstitucional, pois fere a privacidade do cidadão, inclusive o direito de pôr em risco a própria saúde de forma consciente.

O processo envolve a condenação em 2009 do mecânico Francisco Benedito de Souza, que foi flagrado com 3 gramas de maconha durante uma inspeção de rotina no Centro de Detenção Provisória de Diadema (SP), onde cumpria pena por porte ilegal de armas. Ele foi condenado a mais dois meses de prestação de serviços comunitários.

A partir daí, a Defensoria Pública de São Paulo iniciou o questionamento da condenação e do artigo da Lei Antidrogas. O caso foi escalando, passou pela segunda instância, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e chegou ao STF em fevereiro de 2011. Em dezembro daquele mesmo ano, ele ganhou o caráter de Repercussão Geral – ou seja, o que for decidido vai criar um balizamento legal para situações semelhantes.