STF: Gilmar recua e muda voto para descriminalizar apenas porte de maconha

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mudou seu voto e defendeu que o julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas valha apenas para a maconha. A Corte retomou a análise do processo nesta quinta-feira, 24. Até o momento, o placar é de 4 votos a zero a favor da flexibilização do porte da droga.

A princípio, Gilmar, que é relator do processo, havia sugerido que o julgamento fosse estendido para todas as drogas. Já Edson Fachin, Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes opinaram pela descriminalização apenas da maconha. Para entrar em um consenso sobre o tema, o decano mudou o seu voto.

O julgamento não trata da legalização da Cannabis, mas da descriminalização do porte para consumo pessoal. A Corte debate uma mudança na Lei Antidrogas, sancionada em 2006 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para estabelecer critérios de diferenciação entre o usuário e o traficante. A legislação atual não especifica esses parâmetros e deixa a decisão para cada autoridade. Assim, na prática, pessoas com pequena quantidade de droga são constantemente tratadas como pequenos traficantes pela Justiça.

De caráter de repercussão geral, a ação foi apresentada pela Defensoria Pública de São Paulo contra a condenação de um homem flagrado com 3 gramas da droga em 2009. O caso começou a tramitar na Corte em 2011 e parou de andar em 2015, quando Teori Zavascki pediu vista. Após a sua morte, em 2017, o processo ficou com seu substituto, Alexandre de Moraes, que o devolveu ao plenário no fim de 2018. Desde então, nada aconteceu, até que a presidente Rosa Weber trouxe a discussão novamente à pauta.

Ainda há divergências com relação aos critérios que serão adotados para diferenciar consumo próprio de tráfico. Em seu voto, Gilmar agora propôs que pessoas flagradas com 25 a 60 gramas ou seis plantas sejam consideradas usuárias — mesmo padrão sugerido por Moraes. Já Luís Roberto Barroso sugeriu 100 gramas, inspirado na legislação da Espanha.

