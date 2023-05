STF forma maioria para tornar réus 250 acusados por atos de 8 de janeiro

Por seis votos a um, o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, neste domingo, 7, para tornar réus mais 250 acusados de participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Na ocasião, vândalos depredaram o Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e o próprio Supremo. Outros três ministros ainda devem votar no plenário virtual da Corte até a segunda-feira, 8.

O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, votou para tornar os 250 em réus e foi seguido por Carmen Lúcia, Rosa Weber, Dias Toffoli, Edson Fachin e Gilmar Mendes. O ministro André Mendonça, até o início desta tarde, era o único magistrado que votou contrário a Moraes, parcialmente.

Esta é a terceira leva de acusações da Procuradoria-Geral da República sobre os envolvidos no atentado golpista de janeiro. Na próxima terça-feira, 9, terá início da leva seguinte — a quarta –, com a análise de mais 250 denúncias. A deliberação deve se estender até 15 de maio.

No julgamento que corre neste domingo, os ministros analisam a situação de cada acusado, individualmente, e avaliam se há ou não indícios de crimes. Ao todo, são 200 denúncias contra incitadores e autores dos atos e 50 denúncias contra executores de vandalismo. Os denunciados são acusados de cinco crimes: associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima.

No voto divergente, André Mendonça defendeu que apenas 50 dos 250 acusados desta leva se tornem réus. O entendimento do ministro foi o de que não é possível receber denúncias contra investigados que foram presos por simplesmente estar no acampamento do QG do Exército, em Brasília, defendendo a intervenção militar. Segundo o magistrado, esse enquadramento seria inconstitucional e apenas os “executores” dos atos de vandalismo devem ser processados.

O STF já tornou réus, nos julgamentos anteriores, outros 300 acusados pelos atos de 8 de janeiro, de um total de 1.390 denunciados pela PGR.