STF decide na sexta sobre eleição de governador-tampão em Alagoas

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) vai decidir na próxima sexta-feira, 13, sobre a realização e as regras da eleição indireta ao governo de Alagoas, pela Assembleia Legislativa estadual. Após decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, do STF, determinando novas regras para a disputa, o pleito foi marcado para o próximo domingo, 15.

Em sessão extraordinária virtual marcada pelo presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, a pedido de Gilmar, os ministros vão decidir se referendam ou não o posicionamento do ministro. Os votos dos onze ministros serão computados entre a meia noite e as 23h59 da sexta.

Gilmar Mendes solicitou a Fux o agendamento da votação entre os pares pouco depois de o PP apresentar um recurso pedindo que ele reconsiderasse sua decisão. O partido, que tem como cacique em Alagoas o presidente da Câmara, Arthur Lira, alega problemas formais no edital mesmo após a decisão de Gilmar e defende que a eleição indireta seja suspensa.

Em decisão nesta segunda-feira, o ministro do Supremo determinou que o edital fosse reaberto, com novo prazo para inscrição de candidatos, e que as chapas concorrentes fossem únicas, sem possibilidade de serem eleitos separadamente governador e vice.

A eleição indireta tem como favorito o deputado Paulo Dantas (MDB), aliado do ex-governador Renan Filho (MDB) e do senador Renan Calheiros (MDB-AL) que também disputará a eleição regular ao governo, em outubro. Os emedebistas ocupam 15 das 27 cadeiras da ALE-AL. Nos bastidores, a posição do grupo de Lira é vista como estratégia para postergar a vitória de Dantas e reduzir sua exposição como governador. Para a disputa de outubro, o presidente da Câmara apoia o senador Rodrigo Cunha (União Brasil), que lidera as pesquisas de intenção de voto.

A escolha do governador-tampão pelos deputados estaduais ocorrerá porque Renan Filho renunciou no início de abril para concorrer ao Senado e os dois primeiros nomes da linha sucessória não assumiram o cargo. Alagoas está desde outubro de 2020 sem vice-governador, quando Luciano Barbosa decidiu concorrer à prefeitura de Arapiraca e venceu a disputa, e o próximo na lista, o presidente da Assembleia, deputado estadual Marcelo Victor (MDB), optou por não assumir o governo para não ficar impedido de concorrer nas eleições de outubro. Desde o início de abril, o governo é ocupado interinamente pelo presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, Kléver Loureiro.

Continua após a publicidade