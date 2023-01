STF bloqueia canal no Telegram de líder de atos terroristas

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O canal do Telegram “A Queda da Babilônia”, um dos responsáveis pela convocação para os atos terroristas em Brasília no último domingo, 8, foi bloqueado por decisão do Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira, 11.

O grupo tinha quase 30 mil membros e era administrado por Ana Priscila Azevedo, presa pela Polícia Federal nea terça-feira, 1o, em Luziânia (GO). Ela era apontada como uma das principais líderes das manifestações golpistas. Ao tentar acessar o canal, o Telegram exibe a seguinte mensagem: “Esta comunidade foi bloqueada no Brasil por decisão do Supremo Tribunal Federal”.

Ana Priscila compartilhou vídeos de dentro do Palácio do Planalto durante a invasão e incentivou a “tomada de poder pelo povo” para sitiar os três Poderes. “Nós estamos tomando de assalto o poder que nos pertence. A vitória pertence àqueles que acreditam nela por mais tempo. Estamos apenas começando! Chora pelegada, é pé na porta, porr*!”, escreveu em uma das mensagens.

Após os atos terroristas, ela disse aos outros membros do grupo que teve sua conta do Instagram suspensa, mas se mostrou orgulhosa de ter participado. “Foda-se! Valeu a pena demais! Até que demorou muito, o estrago foi grande!!”, disse.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou que a Polícia Federal já prendeu 1.261 golpistas bolsonaristas que promoveram os ataques terroristas em Brasília.“Todos os presos são apresentados ao Poder Judiciário, instância competente para decidir o que acontecerá com cada um deles”, declarou.

Continua após a publicidade