STF aprova indenização a proprietários de terras em áreas indígenas

O Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou nesta quarta-feira, 27, o texto final a ser aplicado pela Justiça em casos de disputa por territórios indígenas. Os ministros também definiram que cabe o pagamento de indenização aos proprietários de terras adquiridas de boa-fé.

A decisão ocorre no âmbito do julgamento sobre o marco temporal, que estabelece que uma área só pode ser demarcada se os povos indígenas comprovarem que a ocupavam em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Na semana passada, a Corte decidiu que essa tese é inconstitucional e não pode ser aplicada.

Na tarde de hoje, os ministros fixaram o entendimento que servirá como guia para a aplicação da decisão em todas as instâncias do Judiciário. Dessa forma, ficou definido que proprietários de terras que venham a ser reconhecidas como área indígena devem ser indenizados previamente pela União, desde que tenham adquirido de boa-fé. O pagamento deve envolver o valor da terra em si, além das benfeitorias feitas no local.

Segundo a decisão do STF, não cabe indenização em casos já pacificados, decorrentes de terras indígenas já reconhecidas e homologadas, ressalvados os casos na Justiça ou em andamento. A União também poderá cobrar estados e municípios, caso tenham atuado para destinar as áreas de forma irregular.

Conforme o entendimento dos ministros, também é possível haver redimensionamento de terra indígena até cinco anos após a demarcação, desde que seja comprovado erro grave ou insanável na condução do procedimento administrativo ou na definição dos limites da área.

Também nesta quarta-feira, logo depois da decisão do STF, o plenário do Senado aprovou o projeto de lei que fixa o marco temporal das terras indígenas. Foram 43 votos favoráveis e 21 contrários.

O resultado da votação no Senado cria um impasse com a Corte. Parte dos senadores argumenta que o julgamento da Corte esvazia o projeto de lei, que seria considerado inconstitucional, já que os ministros reconheceram o direito dos indígenas às terras que tradicionalmente ocupam.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), negou embate com o Supremo. “É natural que o Congresso Nacional possa decidir a esse respeito e isso pode inclusive subsidiar o STF em relação ao entendimento quanto a esse tema. Não há nenhum tipo de adversidade ou de enfrentamento com o STF, é apenas uma posição do Congresso, considerando que nós reputamos que temas dessa natureza devem ser deliberados pelo Congresso Nacional”, declarou.

