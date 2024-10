SP tem 1,35 milhão sem luz e governo alerta para risco de falta d’água

Cerca de 1,35 milhão de pessoas em São Paulo e região metropolitana ainda estão sem luz na noite deste sábado, 12, após os danos severos causados às redes de transmissão elétrica pelo temporal ocorrido na noite anterior. Segundo a última atualização enviada pela concessionária Enel, dos mais de 2 milhões de clientes afetados na capital paulista e entorno, aproximadamente 750 mil tiveram o fornecimento de energia restabelecido até às 18h40 e não há previsão para normalizar a situação dos demais atingidos.

Também de acordo com a companhia, são 870 mil pessoas no escuro na cidade de São Paulo, a maioria em bairros das zonas Sul e Oeste, e os municípios metropolitanos mais prejudicados são Taboão da Serra (91 mil unidades), Cotia (79,8 mil), São Bernardo do Campo (70,4 mil) e Santo André (66,6 mil).

Ao longo do dia, circularam pelas redes sociais relatos de clientes que entraram em contato com a Enel e foram informados de que o prazo para religação da energia valeria até a próxima segunda-feira, 14. A distribuidora, no entanto, desmentiu a previsão e disse tratar-se de “falha na programação da resposta automática do canal de atendimento pelo WhatsApp, que já foi corrigida”.

Governo de SP alerta que pode faltar água

Em comunicado enviado na noite deste sábado, o governo de São Paulo informou que a falta de energia elétrica afetou a rede de distribuição da Sabesp e que há risco ao abastecimento de água em algumas áreas. Além da capital e região metropolitana, foi registrado impacto na distribuição em São Roque, Araçariguama, Boituva e Torre de Pedra, no interior do estado.

A Sabesp orienta que a população faça “uso consciente” da água e alertou para possível falta de fornecimento nos seguintes bairros:

Capital : Vila Formosa, Jardim São Luiz, Capão Redondo, Americanópolis, Vila do Encontro, Parque Bologne, Interlagos, Grajaú, Parelheiros, Sapopemba, Jardim Marilda, Vila Clara, Vila Romana, Ipiranga, Vila Jaguara, Pirituba, Parque Anhanguera, e Jaraguá

Santo André : Vila Progresso, Miguel Ângelo, Vila Suíça, Gerassi e São Jorge

São Bernardo do Campo : Vila Planalto e Nova Petrópolis

Cotia : Jardim Atalaia

: Jardim Atalaia Cajamar: Jordanésia e Parque São Roberto

O governo paulista afirmou, ainda, que o Procon-SP irá notificar a Enel e outras distribuidoras de energia elétrica do estado, como CPFL e Elektro, para prestar esclarecimentos sobre o atendimento aos clientes afetados e a demora para restabelecer o fornecimento de energia. O órgão quer explicações, ainda, sobre a estrutura das empresas para resposta à crise, “considerando que os eventos climáticos extremos tinham sido alertados pelos serviços de meteorologia há alguns dias”, e as medidas adotadas ao longo do último ano em meio a sucessivos apagões no estado.

Além do Procon, a companhia foi intimada também pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), órgão do Ministério de Minas e Energia (MME) que regula e fiscaliza o setor elétrico. Em nota, a agência afirmou que a Enel precisará esclarecer demora no atendimento e apresentar propostas para evitar novas crises, sob risco de cassação do contrato com o governo federal.

O que diz a Enel

À imprensa, a Enel informou que tem 1.600 técnicos atuando em campo para realizar os reparos e que há casos em que o restabelecimento da energia é mais complexo, uma vez que exige “a reconstrução de trechos inteiros da rede” de transmissão. A concessionária afirma, ainda, que prevê investimentos de 3,7 bilhões de dólares (cerca de 20 bilhões de reais) até 2026 para medidas de prevenção de apagões e aperfeiçoamento da comunicação com os clientes.

Leia, a seguir, a íntegra da nota enviada pela empresa:

A Enel reitera o seu compromisso com a população em todas as áreas em que atua e seguirá investindo para entregar uma energia de qualidade para todos. Em relação à concessão em São Paulo, a distribuidora está comprometida em ir além dos indicadores estabelecidos e segue com um plano estruturado para seguir a trajetória de melhoria contínua dos serviços. O plano em execução inclui investimentos em iniciativas como o fortalecimento e a modernização da rede, a digitalização do sistema e a ampliação da capacidade dos canais de comunicação com os clientes, além da mobilização antecipada de equipes em campo em contingência e o aumento significativo do quadro de eletricistas próprios.

Para o período 2024-2026, a Enel está investindo cerca de US$3,7 bilhões (aproximadamente R$ 20 bilhões) no país, o que demonstra o compromisso do grupo com o Brasil. Deste total, cerca de 80% serão investidos em distribuição de energia. A companhia seguirá prestando todos os esclarecimentos a autoridades para além dos indicadores, que são acompanhados constantemente pela Aneel.

Em relação às chuvas que atingiram a área de concessão na noite de sexta-feira, acompanhadas de ventos de até mais de 100 km/h, a Enel Distribuição São Paulo informa que, até 15h, restabeleceu a energia para cerca de 650 mil clientes. Ontem à noite, por volta das 20h, 2,1 milhões de clientes estavam sem energia. No momento, técnicos da companhia seguem trabalhando para reconstruir trechos da rede elétrica danificados e restabelecer o serviço para cerca de 1,45 milhão de clientes impactados.