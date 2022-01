SP segue em alerta após chuvas provocarem mortes e cancelarem vacinação

A Defesa Civil de São Paulo mantém ativo neste domingo, 30, o alerta de chuvas fortes, seguidas por raios e ventos em boa parte do estado, com risco, em áreas vulneráveis, de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios e ventos.

As fortes chuvas que caíram em São Paulo desde sábado provocaram ao menos dezoito mortes e a suspensão da vacinação de crianças na capital paulista neste domingo. O governador João Doria (PSDB) sobrevoou as áreas afetadas e anunciou um auxílio de 15 milhões de reais para dez cidades castigadas pelas chuvas.

Em Embu das Artes (SP), um deslizamento atingiu uma residência e deixou três pessoas mortas, uma mulher adulta e duas crianças. As informações são do Corpo de Bombeiros.

Outras mortes foram registradas em Várzea Paulista, com cinco vítimas, Francisco Morato, quatro, Franco da Rocha, três, e Arujá, Jaú e Ribeirão Preto, com uma cada.

Vacinação

A prefeitura de São Paulo suspendeu neste domingo a vacinação contra a Covid-19 em razão das chuvas que atingem a capital paulista. Nos domingos, a vacinação ocorre tradicionalmente nos parques e em algumas farmácias da Avenida Paulista.

De acordo com a prefeitura, a vacinação voltará a ocorrer normalmente nos postos do município na segunda-feira 31. Para encontrar um lugar onde se vacinar, a partir desta segunda-feira, o interessado pode consultar o site De Olho na Fila.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura de São Paulo, as chuvas de janeiro na capital paulista já acumularam 255,2mm, atingindo praticamente os 255,7mm esperados para o mês. Amanhã devem persistir as condições de chuvas alternadas com períodos de sol no decorrer do dia. As precipitações mais intensas, no entanto, seguirão se concentrando entre a tarde e a noite.

(Com Agência Brasil)