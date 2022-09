SP: Haddad, Tarcísio e Garcia sobem quatro pontos em uma semana, diz Ipec

Giro VEJA - terça, 6 de setembro

A relação do presidente com o STF e a subida de tom na véspera das comemorações da Independência são os destaques do dia

Um dia antes das comemorações de 7 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro voltou a subir o tom contra o Supremo Tribunal Federal (STF). Em entrevista à Jovem Pan News, o presidente disse que os magistrados agem para dar moral a criminosos, com direito a ataques diretos, por exemplo, ao ministro Luiz Edson Fachin. Na mesma entrevista, o presidente fez um ataque pessoal à jornalista Amanda Klein, ao ser questionado sobre a compra de imóveis em dinheiro por seus familiares.