SP: Haddad lidera, mas cai diferença para Tarcísio e Garcia, diz Datafolha

O ex-prefeito paulistano Fernando Haddad (PT) lidera a corrida ao governo de São Paulo com 35% das intenções de voto, contra 21% do ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) e 15% do governador Rodrigo Garcia (PSDB), segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 1º, pelo instituto Datafolha. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos.

Na pesquisa anterior, divulgada no dia 18 de agosto, Haddad tinha 38%, Tarcísio estava com 16% e Garcia possuía 11%. Com o avanço dos dois principais rivais, a diferença do petista para Tarcísio caiu de 22 pontos porcentuais para 14. Já a distância do petista para o tucano caiu de 27 pontos para 20.

Na sequência, aparecem Carol Vigliar (Unidade Popular), com 2% (tinha 2%); Gabriel Colombo (PCB), com 1% (tinha 2%); Altino Júnior (PSTU), com 1% (tinha 1%); Edson Dorta (PCO), com 1% (tinha 1%); Elvis Cezar (PDT), com 1% (tinha 1%); e Vinicius Poit (Novo), com 1% (tinha 1%).

Entre os entrevistados, 12% disseram que vão votar em branco ou nulo e 10% afirmaram que não sabem.

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas presenciais com 1.808 eleitores de 74 municípios nos dias 30 de agosto e 1º de setembro e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº SP-04954/2022.

