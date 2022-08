Ipec: Haddad continua líder, e Tarcísio abre vantagem sobre Garcia em SP

O ex-prefeito paulistano Fernando Haddad (PT) continua liderando a disputa ao governo de São Paulo, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira, 30, pelo Ipec (instituto formado por ex-executivos do Ibope), com 32% das intenções de voto, seguido pelo ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 17%, e pelo governador Rodrigo Garcia (PSDB), com 10%.

A grande novidade em relação ao levantamento anterior feito pelo mesmo instituto foi o avanço de Tarcísio. Na pesquisa divulgada no dia 15 de agosto, Haddad tinha 29%, Tarcísio possuía 12% e Garcia, 9% — o ex-ministro foi o único que oscilou fora da margem de erro de três pontos percentuais para mais ou menos e, com isso, saiu da posição de empate técnico com Garcia.

A pesquisa ouviu 1.504 pessoas entre os dias 29 e 30 de agosto em 65 municípios paulistas e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-00761/2022. Foi o primeiro levantamento feito após o início da propaganda eleitoral no rádio e na TV.