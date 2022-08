SP: Garcia melhora desde maio e fica mais perto de Tarcísio; Haddad lidera

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), mantém um crescimento consistente tanto das intenções de voto quanto da avaliação do seu governo desde maio e ficou um pouco mais perto de Tarcísio de Freitas (Republicanos) na disputa do segundo lugar na corrida ao governo de São Paulo, segundo levantamento divulgado nesta terça-feira, 23, pelo instituto Paraná Pesquisas.

De acordo com o levantamento, o ex-prefeito paulistano Fernando Haddad (PT) lidera com folga a disputa, com 32,4% das intenções de voto. Na sequência, aparecem Tarcísio, com 23,4% e Garcia, com 15,6%. A margem de erro é de 2,3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Segundo a série história do instituto, em maio, Garcia tinha 5,6% contra 15,2% de Tarcísio e 29,7% de Haddad — ou seja, o tucano conseguiu se aproximar um pouco do ex-ministro da Infraestrutura, que é, por enquanto, o seu principal adversário na corrida eleitoral.

A melhora nas intenções de voto coincide com a subida na taxa de aprovação ao seu governo, que era de 35,3% em maio, passou para 45,7% em julho e chegou a 46,2% em agosto. Garcia assumiu em abril o governo, com a renúncia de João Doria (PSDB), que iria tentar a Presidência da República, mas desistiu.

Na pesquisa divulgada nesta terça-feira, os outros sete candidatos ao governo de São Paulo não conseguiram pontuar. Entre os entrevistados, 13,7% disseram que iriam votar em branco, nulo ou nenhum e 12% não souberam ou não responderam.

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas pessoais com 1.880 eleitores de 78 municípios de São Paulo e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº SP-05386/2022. A margem de erro é de 2,3 pontos percentuais para mais ou para menos.