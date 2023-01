Soraya Thronicke reúne assinaturas para pedir CPI sobre terror em Brasília

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS), que disputou a Presidência da República no ano passado, afirmou nesta segunda-feira, 9, que conseguiu o número necessário de assinaturas para pedir a abertura de uma CPI para investigar os atos terroristas ocorridos em Brasília no domingo.

“Alcançamos agora um número maior do que o necessário para a abertura da CPI dos Atos Antidemocráticos no Senado. Agradeço a todos os colegas que apoiaram a iniciativa. A democracia é sagrada! Muitos percebem somente depois que a perdem. No nosso Brasil ela sobreviverá!”, escreveu.

Para que uma CPI seja aberta no Senado, são necessárias 27 assinaturas. Depois o requerimento precisa passar pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, que decidirá se vai instalar ou não a comissão.

A senadora, que se elegeu em 2018 na onda bolsonarista, rompeu com o presidente. Durante a campanha eleitoral, protagonizou, inclusive, momentos de confronto com Bolsonaro nos debates, o que lhe rendeu a acusação de “traidora” por parte dos apoiadores do presidente.

