Sócios de empresa de energia solar doam R$ 1,2 milhão ao União Brasil

Partido mais rico do Brasil, com um caixa que deve receber cerca de 1 bilhão de reais entre os fundos partidário e eleitoral em 2022, o União Brasil segue despertando a generosidade de empresários país afora.

O partido recebeu entre os dias 14 e 15 de julho 1,2 milhão de reais em doações de seis sócios da Solatio Holding, empresa que administra projetos de energia solar em estados como Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Pernambuco. Os sócios Donizete Aparecido Fonseca, Roberto Devienne Filho, Jaime Sureda Bonnin, Pedro Vaquer Brunet, Antonio Rodriguez Alfageme e Fernando Peral Gutierrez desembolsaram, cada um, 200.000 reais ao União, a título de “doações para manutenção do partido”.

Em julho de 2021, a Solatio inaugurou o maior parque solar do Brasil, com três usinas fotovoltaicas em São José do Belmonte (PE), cuja potência instalada é de cerca de 810 MWp, valor que, segundo o Ministério das Minas e Energia, pode abastecer cerca de 800.000 famílias.

O empreendimento, que começou a ser construído em 2019, ocupa 186,9 hectares no município pernambucano e envolveu investimentos de 3 bilhões de reais. A inauguração do parque solar contou com as presenças dos então ministros de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e do Turismo, Gilson Machado, hoje candidato ao Senado pelo PL em Perbambuco.

Depois de o presidente do União Brasil, deputado Luciano Bivar (PE), desistir de sua candidatura à Presidência da República, o partido lançou a senadora Soraya Thronicke (MS) à corrida ao Palácio do Planalto. Ela terá como candidato a vice o ex-secretário da Receita Federal Marcos Cintra.