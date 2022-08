Sobrinho de Bolsonaro vai a júri popular por tentativa de feminicídio

A Justiça de São Paulo determinou que o empresário Orestes Bolsonaro Campos, conhecido como Orestinho, de 39 anos, vá a júri popular por tentativa de homicídio contra sua ex-mulher (com quem tem dois filhos) e o namorado dela, em 2020, na cidade paulista de Cajati, no Vale do Ribeira. Ele é sobrinho do presidente da República (é filho de Maria Denise Bolsonaro, uma das irmãs de Jair Bolsonaro).

Segundo a denúncia do Ministério Público, Orestinho agiu por motivo fútil. “O denunciado agiu mediante recurso que dificultou a defesa das

vítimas, pois atacou-as de madrugada, enquanto elas dormiam, entrando na casa onde estavam com uma chave que lhe fora confiada, sem precisar fazer barulho. Em seguida, o denunciado passou a desferir golpes no homem com um pedaço de madeira, fazendo com que o ofendido desfalecesse. A ex-mulher, então, segurou Orestes, que portava uma arma de fogo, enquanto o namorado se restabelecia”.

A sequência narrada pelos promotores mostra que os homicídios tentados por pouco não foram confirmados. “O denunciado sacou o seu revólver e, nesse momento, o homem entrou em luta corporal com ele, permitindo que a vítima pegasse seu filho de colo e saísse de casa para chamar a polícia. Durante a briga, Orestes ainda quebrou um copo de vidro na cabeça do homem, realizou um disparo de arma de fogo que não atingiu o ofendido por erro de pontaria, bem como mordeu-o no braço, mas ele conseguiu se evadir quando o denunciado caiu no chão”.

A data do julgamento de Orestes ainda não foi marcada. Ele vai responder por tentativa de homicídio e outra de feminicídio, por motivo torpe e impossibilidade de defesa. Se condenado, pode pegar até vinte anos de cadeia.

Depois do caso de agressão, que foi parar na delegacia e virou um processo penal, Orestinho, que já tinha contra si uma medida protetiva e não poderia se aproximar da ex-esposa, tentou mais uma vez intimidá-la. Em uma outra ação penal, a vítima relatou ao escrivão de polícia como o ex-marido a intimidou. “Orestes está descumprindo as medidas protetivas de urgência, pois na data de 22 de agosto de 2021, por volta das 23h40, ele foi junto com a genitora dele até a casa onde a vítima reside, o que não foi aceito por ela”. Em outra ocasião, ele parou seu carro em frente a um mercado e passou a olhar para o namorado da ex-esposa. Orestinho, que nega violação da medida protetiva, só deixou o local quando o homem entrou em seu próprio veículo.

Nas redes sociais.

Em seu perfil no Facebook, Orestinho, que nunca disputou um cargo eletivo, fez nos últimos anos algumas referências ao tio, embora não tenha nenhuma foto com visualização pública ao lado do parente famoso. Em outubro do ano passado, publicou um vídeo em que o presidente da República aparece sobre um fundo verde, ao som de uma música que fala em “debochado”.

Orestes Bolsonaro também fez citações sobre o fechamento da cidade de Eldorado, no Vale do Ribeira, durante a quarentena imposta pela pandemia, em abril do ano passado. Na publicação, disse que os comércios precisariam ficar abertos. “Comércio aberto já. Queremos trabalhar!”, diz a postagem.

Helicóptero

Em maio de 2019, a mãe de Orestes, Denise, e o irmão, Osvaldo, estiveram no helicóptero da Força Aérea Brasileira (FAB) que levou parentes do presidente da República ao casamento de Eduardo Bolsonaro. Nas imagens que circularam pelas redes (Osvaldo filmou todo o trajeto, do Vale do Ribeira ao Rio de Janeiro), não é possível ver Orestinho.