Sobrinho de Bolsonaro, Léo Índio pede gratuidade de Justiça ao STF

Processado no Supremo Tribunal Federal (STF) por ter participado dos atos golpistas e terroristas do 8 de janeiro em Brasília, Leonardo Rodrigues de Jesus, conhecido como Léo Índio, sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro, pediu à Corte que lhe seja concedida gratuidade de Justiça na ação. Próximo do vereador Carlos Bolsonaro, filho Zero Dois do ex-presidente, Rodrigues anexou ao processo nesta terça-feira, 24, uma declaração de hipossuficiência.

“Não tenho condições de arcar com as despesas decorrentes do presente processo e honorários advocatícios sucumbenciais, sem prejuízo do meu próprio sustento e da minha família, necessitando, assim, da gratuidade de justiça a qual há de abranger a todos os atos do processo”, diz o documento, que será analisado pelo relator do caso, ministro Dias Toffoli. O sobrinho de Bolsonaro será defendido pela advogada Clarice Pereira Pinto no processo.

Léo Índio é alvo de uma notícia-crime protocolada no Supremo pelo Coletivo Direito Popular, que o acusa dos crimes de golpe de estado e abolição violenta do estado democrático de direito, incitação e apologia ao crime, associação criminosa, injúria e dano qualificado. O sobrinho de Bolsonaro postou uma foto de cima do Congresso, em meio às invasões e depredação do Legislativo.

Além de solicitar que Léo Índio seja investigado, a ação do coletivo pede que sejam decretados a prisão preventiva dele e o bloqueio de suas redes sociais e contas bancárias e que haja busca e apreensão de aparelhos eletrônicos.

O sobrinho do ex-presidente, que se apresenta como vendedor na ação do STF, ocupou cargos de confiança no Senado durante o governo Bolsonaro, nos gabinetes do senador Chico Rodrigues (União Brasil-RR) e da liderança do PL na Casa. Ele foi candidato a deputado distrital pelo PL, mas recebeu apenas 1.801 votos não se elegeu.