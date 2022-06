Sobrevivente, Carlos Moisés lidera a corrida ao governo de Santa Catarina

O governador Carlos Moisés (Republicanos), que sobreviveu a dois processos de impeachment, lidera a corrida pela reeleição ao governo de Santa Catarina, segundo levantamento feito entre os dias 10 e 13 de junho e divulgado nesta terça-feira, 14, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Segundo a pesquisa, Moisés tem 25,4% das intenções de voto e lidera de forma isolada. Depois, aparecem empatados tecnicamente o senador Jorginho Mello (PL), com 15,5%; o também senador Esperidão Amin (PP), com 12,1%; e o ex-prefeito de Florianópolis Gean Loureiro (União Brasil), com 10,6%. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Logo abaixo vem outro pelotão formado pelo senador Dário Berger (PSB), com 5,3%; o ex-deputado federal Décio Lima (PT), com 5,3%; o ex-prefeito de Jaraguá do Sul Antídio Lunelli (MDB), com 4,9%; o ex-promotor Odair Tramontin (Novo), com 1,5%; e o ex-defensor público Ralf Zimmer (Pros), com 0,6%.

Entre os entrevistados, 9,1% afirmaram que irão votar em branco, em nenhum ou anular o voto e 9,7% não souberam ou não responderam.

Advogado e bombeiro militar, Carlos Moisés foi uma das surpresas da onda bolsonarista que varreu o país em 2018 e foi eleito govenador pelo PSL em sua estreia na política, com 71% dos votos no segundo turno. Mas teve um governo tumultuado e sobreviveu a dois processos de impeachment, que provocaram o seu afastamento do cargo em duas ocasiões, entre outubro e novembro de 2020 e entre março e maio de 2021 – no segundo processo, escapou por um voto.

Moisés também alternou a sua relação com o bolsonarismo, que foi de apoio no início para trombadas em série durante o mandato e uma reaproximação na eleição deste ano. Apesar disso, o candidato do partido de Bolsonaro, o PL, no estado é o senador Jorginho Mello.

A pesquisa foi feita com 1.540 eleitores por meio de entrevistas pessoais em 62 municípios e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BR-02099/2022.

