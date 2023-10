Sob pressão, Flávio Dino tem novo duelo marcado com o bolsonarismo

Atualizado em 6 out 2023, 15h43 - Publicado em 6 out 2023, 15h17

Por Da Redação Atualizado em 6 out 2023, 15h43 - Publicado em 6 out 2023, 15h17

O ministro da Justiça, Flávio Dino, vai prestar esclarecimentos na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados na próxima terça-feira, 10. A convocação ocorre em meio a críticas à gestão na área da segurança pública e à possibilidade de o chefe da pasta deixar o governo para assumir a vaga de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal (STF).

Foram dezenove requerimentos para convocar o ministro, quase todos apresentados por deputados do PL. A comissão, presidida pelo deputado Ubiratan Sanderson (PL-RS), é constituída majoritariamente por bolsonaristas e parlamentares ligados a forças de segurança, como policiais e militares. O colegiado tem se caracterizado por ser um dos principais de atuação da oposição a Lula na Câmara.

Um dos pedidos acusa Dino de fake news por declarações em que relacionou colecionadores, atiradores esportivos e caçadores (CACs) ao desvio de armas para o crime organizado. Os parlamentares também pedem que ele explique a demissão do policial federal Caio Márcio Ângelo de Sousa, que foi candidato a deputado federal pelo PL em 2022. A pasta alegou que o servidor fez uso do cargo para obter benefícios políticos, o que constitui infração disciplinar.

Os membros da comissão também pedem que o ministro esclareça a prisão do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, realizada pela Polícia Federal, o decreto que instituiu novas regras para posse e porte de armas e a exclusão de imagens das câmeras de segurança do dia 8 de janeiro.

O encontro será mais um no qual o ministro deverá ficar frente a frente com a oposição bolsonarista — ele é um dos integrantes do governo que mais vezes foram ao Congresso para prestar esclarecimentos. Na quase totalidade das audiências, ele e os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro protagonizaram momentos de bate-boca, ironias e trocas de farpas.

Como mostrou reportagem de VEJA na edição desta semana, na esteira da violência na Bahia e no Rio de Janeiro, subiram as reclamações contra a atuação do ministro, que tentou reagir. Após nove meses de gestão, especialistas avaliam que Dino se mostrou firme e eficiente na gestão de crises, mas vem falhando na área de segurança. Falta atenção a problemas antigos, como o fortalecimento da capacidade investigativa da polícia, o reforço no combate ao tráfico de armas e o investimento em política integrada com estados.

