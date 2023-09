‘Sinceramente, não vejo crise’, diz Barroso sobre relação com o Congresso

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta sexta-feira, 29, que não acredita que esteja acontecendo uma crise entre a Corte e o Congresso por causa de julgamentos como os que podem levar à descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação e do porte de maconha para uso pessoal.

“Sinceramente, eu diria que não há crise. O que existe, como em qualquer democracia, é a necessidade de relações institucionais fundadas no diálogo”, afirmou. “Pretendo dialogar com o Congresso de uma forma respeitosa e institucional, como deve ser”, disse na sua primeira entrevista coletiva após assumir o cargo.

Um dos principais pontos de atrito nos últimos dias envolveu a discussão sobre o marco temporal para terras indígenas, uma tese jurídica que prevê que um território só pode ser demarcado se ele já estivesse ocupado por povos originários em 1988, quando foi aprovada a Constituição. O STF decidiu por 9 votos a 2 que a tese é inconstitucional, mas o Senado aprovou um projeto que prevê exatamente o contrário.

Barroso disse que a Constituição brasileira cuida de diversas questões, como saúde, educação, proteção do meio ambiente, o que acaba criando “superposições” do Judiciário sobre matérias políticas. Contudo, o presidente negou interferência do STF nas atribuições do Congresso.

Reportagem de capa de VEJA desta semana mostra que a agenda progressista do Supremo levou à reação de parlamentares conservadores, que lançaram uma ofensiva que tem como alvo a Corte, com o objetivo de impedir a flexibilização da lei em relação ao aborto e drogas, entre outros. O grupo chegou a anunciar que iria usar a estratégia de obstrução dos trabalhos no Congresso para chamar a atenção para a usurpação de prerrogativas do Legislativo que estaria sendo promovida pelo STF.

Mulher no STF

O presidente do STF também defendeu a nomeação de mulheres para cargos no Judiciário, mas evitou comentar a indicação que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá fazer para a vaga deixada pela ministra Rosa Weber. “Eu defendo a feminilização dos tribunais de uma maneira geral. Mas essa é uma prerrogativa do presidente (Lula)“, completou.

(Com Agência Brasil)

