Simone Tebet já tem mais partidos na sua aliança do que Bolsonaro

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) vai receber nesta sexta-feira, 5, o apoio do Podemos a sua candidatura presidencial, aumentando para quatro as legendas que sustentam oficialmente a sua postulação ao Palácio do Planalto – além do MDB, ela já tinha o apoio do Cidadania e do PSDB, que indicou a candidata a vice, a também senadora Mara Gabrilli.

O Podemos chegou a lançar a candidatura presidencial de Sergio Moro, mas foi abandonado pelo ex-juiz, que migrou para o União Brasil – lá, não conseguiu ser candidato a presidente e irá disputar o Senado pelo Paraná, seu estado natal.

Com quatro partidos na sua aliança, Tebet, que tem 2% das intenções de voto segundo a última pesquisa Datafolha, já reúne mais partidos na sua aliança que o presidente Jair Bolsonaro (PL), que tem 29%.

O presidente conseguiu até agora o apoio apenas dos partidos que formam o Centrão, o bloco político que sustenta o seu governo no Congresso: PL, PP e Republicanos. Bolsonaro também contava com o PTB, mas o partido lançou a candidatura do ex-deputado Roberto Jefferson.

Em número de deputados, no entanto, a aliança de Bolsonaro é mais representativa: tem 179 parlamentares contra 73 da aliança de Tebet.

Dos 23 partidos com representação na Câmara dos Deputados, oito estão com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT, PSB, PCdoB, PSOL, PV, Rede, Solidariedade e Avante). Outras cinco legendas lançaram candidaturas próprias: União Brasil (Soraya Thronicke), PDT (Ciro Gomes), Novo (Luiz Felipe d´Avila) e Pros (Pablo Marçal), além do PTB de Jefferson.

Quatro siglas optaram por manter a neutralidade: PSD, PSC e Patriota.

O prazo para as convenções partidárias termina nesta sexta-feira. Até agora há doze candidatos na disputa, um a menos do que na eleição de 2018 — veja a matéria completa aqui.