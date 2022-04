Silveira ignora ordem de Moraes por manifestação sobre perdão de Bolsonaro

Condenado a 8 anos e 9 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF), pena perdoada por um decreto do presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) está ignorando uma determinação do ministro Alexandre de Moraes para que sua defesa se manifeste a respeito do indulto presidencial e do desrespeito de medidas restritivas pelo parlamentar, como o uso de tornozeleira eletrônica. Silveira tem circulado pela Câmara sem a peça de monitoramento e ironizado a necessidade de usá-la. O equipamento está descarregado desde o dia 17 de abril, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

Na terça-feira, 26, Moraes havia mandado os defensores de Silveira se manifestarem em um prazo de 48 horas. Até as 15h30 desta sexta-feira, 29, o STF informou não ter sido protocolada nenhuma petição neste sentido. Uma certidão de ausência de manifestação foi anexada à ação penal na qual Daniel Silveira foi julgado e condenado pelo plenário do Supremo. Ele foi considerado culpado por estimular atos antidemocráticos e ataques a ministros e à Corte.

Mesmo sem que os advogados de Silveira tenham respondido à decisão de Moraes, o STF remeteu o caso à Procuradoria-Geral da República (PGR) para seu parecer.

No mesmo despacho em que determinou prazo para as explicações da defesa do deputado, o ministro do STF afirmou que o perdão assinado por Jair Bolsonaro não afasta a inelegibilidade de Silveira a partir de sua condenação. O partido do bolsonarista, o PTB do ex-deputado Roberto Jefferson, pretende lançá-lo como candidato ao Senado no Rio de Janeiro.

“Ressalte-se, ainda, que, dentre os efeitos não alcançados por qualquer decreto de indulto está a inelegibilidade decorrente de condenação criminal em decisão proferida por órgão judicial colegiado”, consignou Moraes.