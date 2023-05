Senadores vão ao STF contra ‘jabuti’ que ameaça a Mata Atlântica

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Sérgio Quintella e Bruno Caniato. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um grupo de senadores foi ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira, 26, para tentar reverter a medida provisória 1.150/22, que altera a Lei da Mata Atlântica e flexibiliza regras de proteção ambiental. Os parlamentares contestam uma manobra feita pela Câmara dos Deputados para manter “jabutis” no texto — trechos que não estão ligados à proposta original.

A princípio, a MP tratava do prazo para proprietários de imóveis rurais fazerem a adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA). Os artigos que flexibilizam a Lei da Mata Atlântica foram incluídos pelos deputados e classificados como “jabutis” pelos senadores, que retiraram esses trechos do texto. A matéria voltou para a Câmara, os deputados ignoraram as alterações feitas pelo Senado e aprovaram o texto na última quarta-feira, 24.

Os senadores Alessandro Vieira (PSDB-SE), Eliziane Gama (PSD-MA), Jorge Kajuru (PSB-GO) e Otto Alencar (PSD-BA) pedem que o STF anule a manobra feita pela Câmara. Os parlamentares alegam que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o relator, Sergio Souza (MDB-PR), agiram ilegalmente, ignoraram o processo legislativo e o regimento interno das Casas. “O desrespeito às normas constitucionais, legais e regimentais, como se passará a expor, não só macula o direito ao devido processo legislativo, como também fere a estrutura bicameral adotada pelo poder constituinte originário”, dizem os senadores.

“O importante é garantir a integridade do rito legislativo. Ninguém pode se investir da condição de dono do parlamento”, afirmou Vieira a VEJA. O texto ainda vai a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deve vetar alguns trechos.