Senado: Candidato de Ciro Nogueira empata com Wellington Dias no Piauí

A nova pesquisa do Real Time Big Data sobre as eleições estaduais do Piauí mostra um empate técnico na corrida pelo Senado entre o ex-governador Wellington Dias (PT) e o ex-deputado estadual Joel Rodrigues (PP). O petista tem 42% das intenções de voto, enquanto Rodrigues chega a 39% — estão igualados na margem de erro, que é de três pontos para mais ou para menos.

O resultado mais recente é uma novidade na disputa, uma vez que as pesquisas anteriores mostravam Dias com cerca de 45% dos votos, enquanto Rodrigues não passava dos 30%. O ex-governador é um ativo importante do PT — foi eleito ao governo em 2014 e reeleito em 2018, deixou o cargo com alta aprovação entre os piauienses e é um dos coordenadores da campanha nacional de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Por outro lado, o ex-deputado, que também foi prefeito de Floriano (PI), conta com o apoio do senador Ciro Nogueira (PP-PI), que é atualmente ministro-chefe da Casa Civil de Jair Bolsonaro (PL) e um dos principais líderes do Centrão, o bloco parlamentar que sustenta o governo no Congresso.

Os demais candidatos não passam de 1%, e são 9% de brancos e nulos e 8% de indecisos.

Governo

O empate no limite da margem de erro se mantém entre os postulantes ao governo Piauí. A diferença é que, nesse caso, quem lidera é o apoiado por Ciro Nogueira: o ex-prefeito de Teresina Silvio Mendes (União Brasil) tem 45% das intenções de voto, contra 39% do ex-secretário de Wellington Dias, Rafael Fonteles (PT). Mendes, no entanto, chega a 51% dos votos válidos, de acordo com o instituto, o que liquidaria a eleição no primeiro turno.

Na tentativa de virar a eleição, Fonteles conta não só com o apoio de Wellington Dias, mas também com uma benção especial do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele é conhecido no Piauí como “menino do Lula” porque o ex-presidente o conhece desde criança, devido à relação de longa data que tem com seu pai, o ex-deputado federal Nazareno Fonteles (PT-PI). Professor de economia, ele concorre pela primeira vez a um cargo político no estado onde a esquerda governa desde 2003, e o presidenciável petista tem apoio majoritário da população.

Outros concorrentes não passam de 3%, além de 5% de brancos e nulos e 6% que não sabem ou não responderam.

A pesquisa também simulou um cenário de segundo turno, onde o empate técnico com Mendes na frente continua: 49% a 44%.

O Real Time Big Data ouviu 1.000 eleitores entre 26 e 27 de setembro, e cadastrou a pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número PI-01832/2022.