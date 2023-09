Senado aprova marco temporal e cria impasse com o STF

Na contramão do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o Senado aprovou na noite desta quarta-feira, 27, o projeto de lei que fixa o marco temporal das terras indígenas. Foram 43 votos favoráveis e 21 contrários.

O marco temporal estabelece que uma área só pode ser demarcada se os povos indígenas comprovarem que a ocupavam em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. O projeto já havia sido aprovado na Câmara e na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) do Senado. A Constituição e Justiça (CCJ) da Casa também deu parecer favorável à proposta na tarde de hoje e aprovou regime de urgência para a tramitação do texto, que foi direto para o plenário.

O governo, MDB e do PT orientaram voto contra o projeto. PSD, PSB, PDT liberaram suas bancadas. Já o resto dos partidos deu aval ao texto.

O resultado da votação no Senado cria um impasse com o STF, que rejeitou o marco temporal na semana passada, por 9 votos a dois. Parte dos senadores argumenta que o julgamento da Corte esvazia o projeto de lei, que seria considerado inconstitucional, já que os ministros reconheceram o direito dos indígenas às terras que tradicionalmente ocupam.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), negou embate com o Supremo. “É natural que o Congresso Nacional possa decidir a esse respeito e isso pode inclusive subsidiar o Supremo Tribunal Federal em relação ao entendimento quanto a esse tema. Não há nenhum tipo de adversidade ou de enfrentamento com o Supremo Tribunal Federal, é apenas uma posição do Congresso, considerando que nós reputamos que temas dessa natureza devem ser deliberados pelo Congresso Nacional”, declarou.

Os senadores ainda analisam os destaques do projeto. Caso haja alguma mudança, é necessário que o texto volte para a Câmara dos Deputados. Se não houver alterações, a matéria segue para sanção ou veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

