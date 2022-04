Sem presença de Leite, candidatura tucana sofre para emplacar nome no RS

Enquanto viaja pelo Brasil em busca de viabilizar sua candidatura nacional de terceira via, Eduardo Leite (PSDB) abre mão de se fazer presente na campanha que tenta reeleger seu sucessor no Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior (PSDB).

Ranolfo é um delegado da Polícia Civil que foi vice de Leite nas eleições de 2018 e assumiu o Palácio Piratini no último dia de março, quando o titular renunciou ao posto. Desde então, é confirmado pela cúpula tucana do estado como candidato do partido ao governo estadual, no fim do ano.

“A candidatura do Ranolfo é a continuidade do projeto de governo do Leite”, garantiu Agostinho Meirelles, secretário de Apoio à Gestão Administrativa e Política do governo e braço-direito de Eduardo Leite. “Não iremos reinventar a roda”, já tinha dito Vieira Júnior durante a cerimônia de sucessão ao governo.

Na visão de Meirelles, a chapa governista ideal seria com Ranolfo na cabeça e Gabriel Souza, pré-candidato do MDB ao governo, como vice. “O MDB tem a pré-candidatura deles, mas obviamente gostaríamos que compusessem conosco. Seria a chapa ideal apoiada por Leite. Temos alguns meses para conversar ainda”, resumiu o secretário.

O problema é que nem Ranolfo e nem Souza vêm desempenhando um bom papel nas pesquisas. Em sondagem divulgada pelo instituto Real Time Big Data em janeiro, ambos aparecem em 6º e 7º lugar, respectivamente, com 3% e 2%. Eles estão atrás dos bolsonaristas Onyx Lorenzoni (PL) e Luis Carlos Heinze (PP), além das chapas de esquerda de Edegar Pretto (PT), Beto Albuquerque (PSB) e Pedro Ruas (PSOL). Em outra mais recente, divulgada pelo Instituto Amostra, de Porto Alegre, o cenário é semelhante. Aparecem, em ordem de intenções de voto, Onyx, Albuquerque, Pretto, Romildo Bolzan (PDT), Heinze e só então Ranolfo e Souza, com 4,4% e 3,1%.

Leite não parece muito engajado em mudar o cenário dos seus candidatos. Duas semanas depois de entregar o cargo a Vieira Júnior, o ex-governador não compareceu a mais nenhum evento ao lado do aliado e tampouco citou o nome dele em posts nas suas redes sociais. Nas próximas semanas, ele tem entre seus compromissos uma viagem pelo Nordeste, onde iniciará uma campanha paralela ao pré-candidato do PSDB à Presidência da República, João Doria.