Secretário bolsonarista diz que desmontará acampamento em SP ‘com diálogo’

O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PL), conhecido como Capitão Derrite, um dos principais bolsonaristas do governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira, 9, que as forças de segurança do estado cumprirão à tarde a ordem do Supremo Tribunal Federal para dissolver os acampamentos golpistas em frente aos quartéis.

“A gente vai, através do diálogo, informar aos manifestantes que existe uma ordem judicial. Ao longo da tarde de hoje esse diálogo já vai ser iniciado, na esperança de que seja realizado (o desmonte dos acampamentos) sem o uso escalonado da força”, disse Derrite.

“As ações que aconteceram em Brasília não encontram similaridade com as manifestações aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo nós temos um cenário de tranquilidade”, afirmou o secretário. No fim de semana, no entanto, a PM paulista precisou agir para evitar que bolsonaristas bloqueassem uma distribuidora de combustíveis no município de São José dos Campos. Derrite disse que o episódio foi um “pequeno foco” de problema, logo controlado.

O secretário da Segurança Pública também afirmou que criou um gabinete de crise para monitorar os atos golpistas, promovidos por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que não aceitam o resultado da eleição, e que escalou pelotões do Choque da PM para prevenir ações em pontos estratégicos, como o Tribunal de Justiça e a Assembleia Legislativa, ambos na cidade de São Paulo.