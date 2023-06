Se comprovada a culpa, militares têm de ser demitidos, diz Prerrogativas

O Prerrogativas, grupo de advogados que apoiou Luiz Inácio Lula da Silva na eleição presidencial e que tem uma boa interlocução com o atual governo, defendeu nesta sexta-feira, 16, que os militares envolvidos em planos de golpe, como mostrou reportagem de VEJA, sejam investigados e, se for comprovada a culpa, exonerados.

VEJA teve acesso, com exclusividade, ao relatório da Polícia Federal sobre o conteúdo do celular do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro. No aparelho, está guardado um documento de três páginas, intitulado “Forças Armadas como Poder Moderador”, que traça um roteiro de golpe para manter Bolsonaro no poder.

Além de Cid, o documento compromete outros militares como o coronel Jean Lawand, subchefe do Estado-Maior do Exército, e o general Edson Skora Rosty, subcomandante de Operações Terrestres — leia a reportagem completa aqui.

“Os militares têm de responder a processos administrativos disciplinares e, logo após o devido processo legal, respeito ao direito sagrado de defesa, quando não houver dúvida a respeito da participação deles, eles têm de ser mandados embora, para o bem do serviço público”, diz Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do grupo.