SC: enchentes e deslizamentos afetam 24 cidades; oito estão sob emergência

Enquanto o Rio Grande do Sul vive um quadro de ligeira melhora em meio à catástrofe causada pelas chuvas, o cenário de crise agora ocorre em Santa Catarina, onde 24 municípios registraram enchentes e deslizamentos de terra no último final de semana. Segundo a Defesa Civil, já chega a 925 o total de pessoas que tiveram que deixar suas casas no estado desde o dia 11 de maio.

Desde o último domingo, 19, oito cidades catarinenses decretaram estado de emergência por conta dos temporais. Entre os dez principais rios do estado, seis encontram-se em nível de emergência e quatro estão em alerta. O município de Rio do Sul, no Vale do Itajaí, registrou volume recorde de 152,2 milímetros de chuva entre sexta-feira e sábado, e o rio Itajaí Açu chegou a 8,97 metros de profundidade.

As outras sete cidades que decretaram emergência são Araranguá, Balneário Gaivota, Jacinto Machado, Maracajá, Passo de Torres, São João do Sul e Sombrio. Pelas redes sociais, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), informou que um Centro Integrado de Operações foi ativado para monitorar as tempestades.

Além do monitoramento e apoio na questão das chuvas, ativamos hoje o Centro Integrado de Operações. Essa é uma estrutura especializada na resposta a eventos extremos, que servirá de apoio ao trabalho que nossas equipes já estão fazendo. pic.twitter.com/YsKV19Zedg — Jorginho Mello (@jorginhomello) May 19, 2024

Frente fria e previsão de mais chuvas

Os temporais em Santa Catarina perderam força nas últimas 24 horas e os termômetros tiveram uma leve alta desde o final de semana, mas a passagem de uma nova massa de ar polar pelo Rio Grande do Sul pode provocar novas pancadas de chuva na divisa entre os dois estados. O frio deve piorar na próxima sexta-feira, 24, quando as temperaturas mínimas no Vale do Itajaí podem cair a 7ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden), o Vale do Itajaí, o norte catarinense e a região metropolitana de Florianópolis ainda encontram-se em risco moderado de inundações, já que as chuvas, embora menos intensas, continuam a atingir o estado nos próximos dias.