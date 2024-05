São Paulo: pela primeira vez, Nunes supera Boulos fora da margem de erro

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), lidera pela primeira vez fora da margem de erro a corrida por um novo mandato na maior cidade do país, segundo levantamento feito entre os dias 24 e 28 de maio pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta quarta-feira, 29.

No cenário mais provável hoje, Nunes tem 33,1% das intenções de voto contra 26,9% do seu principal perseguidor, o deputado Guilherme Boulos (PSOL), que tem 33,1% — como a margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, o prefeito tem pequena vantagem sobre o seu maior adversário.

Na sequência, aparecem a deputada Tabata Amaral (PSB), com 11,5%; o coach Pablo Marçal (PRTB), com 6,9%; a economista Marina Helena (Novo), com 4,1%; e o sindicalista Altino dos Prazeres (PSTU), com 0,9%.

Entre os entrevistados, 9,8% afirmaram que irão votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 6,9% não souberam ou não responderam.

A grande novidade nesse levantamento em relação à pesquisa anterior do mesmo instituto, entre o final de abril e início de maio, é a entrada de Marçal na disputa – ele lançou a sua pré-candidatura na sexta-feira, 24. Ele já havia tentado ser candidato a presidente da República em 2022, pelo Pros, mas acabou ficando sem legenda após a troca da cúpula do partido, que decidiu se aliar a Lula.

Outros cenários

O Paraná Pesquisas sondou outros dois cenários com as candidaturas do apresentador José Luiz Datena (PSDB) e do deputado Kim Kataguiri (União Brasil), mas é pouco provável que eles confirmem as suas pretensões – Datena, que nunca disputou uma eleição, já refugou em outras oportunidades, enquanto Kim não deve ter o apoio de sua legenda, que é aliada de Ricardo Nunes no governo municipal.

No primeiro cenário, com Datena, Kataguiri e outros candidatos nanicos, Nunes aparece numericamente à frente, com 28,1%, seguido por Boulos (24,2%), Datena (12,1%), Tabata (9,1%), Marçal (5,1%), Kataguiri (3,4%) e Marina Helena (3,2%) – outros três candidatos não atingem um ponto percentual. Nesse cenário, Nunes e Boulos estão empatados dentro da margem de erro de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.

Em um outro cenário, sem alguns candidatos nanicos, aparecem Nunes (28,2%), Boulos (24,2%), Datena (12,1%), Tabata (9,3%), Marçal (5,1%), Kataguiri (3,4%), Marina Helena (3,2%) e Altino (0,5%).

Pesquisa

O levantamento do Paraná Pesquisas ouviu 1.500 eleitores na cidade de São Paulo.