São Paulo mobiliza mais de 12 mil agentes e entra em alerta para temporais

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou no final desta quinta-feira, 30, a mobilização de uma força-tarefa com cerca de 12 mil agentes da Defesa Civil e bombeiros estaduais e municipais para atuação em todas as regiões do estado em razão do alerta de fortes chuvas durante o Réveillon.

Além disso, o Comando de Aviação da Polícia Militar entrou em prontidão com trinta aeronaves para salvamentos em todas as regiões do estado. Segundo o governo, há preocupação especial com a Região Metropolitana de São Paulo e outras dez regiões: Litoral Norte, Vale do Paraíba, Araçatuba, Baixada Santista, Barretos, Campinas, Franca, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Sorocaba.

Nesses locais, a previsão da meteorologia é que o volume diário de chuvas chegue a 120 mm. No sul da Bahia, onde as precipitações provocaram estragos, o índice ficou em torno de 200 mm. Entre quarta e quinta-feira, já ocorreram alagamentos em cidades turísticas importantes, como Caraguatatuba e Ilhabela, no litoral norte paulista.

O estado afirma ter ainda oito planos preventivos para os 177 municípios paulistas mais vulneráveis, sendo um específico para inundações (Vale do Ribeira) e sete para escorregamentos (Região Metropolitana de São Paulo, Vale do Ribeira, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira e regiões de Campinas, Sorocaba e Itapeva.

A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) é que haja temporais fortes também no sul de Minas Gerais e na região serrana do Rio de Janeiro. Em alguns lugares, a precipitação pode atingir o mesmo patamar de 200 mm registrado na Bahia.