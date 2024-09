São Paulo: Marçal oscila para cima, mas Nunes e Boulos continuam na ponta

O instituto Datafolha divulgou nesta quinta-feira, 26, uma nova pesquisa sobre a eleição para a prefeitura de São Paulo, que mostra que o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) continuam empatados tecnicamente na ponta, mas com o coach Pablo Marçal (PRTB) oscilando dois pontos para cima e diminuindo a diferença para os líderes da corrida eleitoral.

Segundo a pesquisa, Ricardo Nunes tem 27% (mesmo percentual da semana passada), enquanto Boulos tem 25% (um ponto a menos que a pesquisa anterior). Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, eles estão empatados tecnicamente,

Já Marçal oscilou de 19% para 21% e está no limite da margem de erro com Boulos — o empate nesses casos é uma situação considerada improvável.

Depois, aparecem a deputada Tabata Amaral (PSB), com 9% (tinha 8%), e José Luiz Datena (PSDB), com 6% (tinha 6%), ambos em empate técnico. A economista Marina Helena (Novo) oscilou de 3% para 2%.

Entre os entrevistados, 6% disseram que irão votar em branco ou nulo, enquanto 3% não responderam.

A pesquisa ouviu 1.610 eleitores entre os dias 24 e 26 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o número SP-06090/2024.

Pobres, evangélicos e mulheres

A pesquisa mostra que Nunes lidera entre os mais pobres. O candidato à reeleição tem 32% das intenções de voto entre os eleitores que recebem até dois salários mínimos. Boulos é o favorito de 21% dos entrevistados do grupo e Marçal tem 15% da preferência do eleitorado de baixa renda. Neste recorte, que corresponde a 31% dos entrevistados, o levantamento tem margem de erro de 4 pontos percentuais para cima ou para baixo.

Já em relação aos evangélicos, que correspondem a 22% dos entrevistados, 30% respondeu que votará em Marçal, enquanto 29% preferem Nunes. Boulos tem 16% da preferência dos entrevistados dessa religião. A margem de erro é de 5 pontos percentuais.

O candidato do PSOL lidera numericamente entre as mulheres, que correspondem a 47% do público entrevistado. Boulos tem 27%, Nunes (26%) e Marçal (16%). A margem de erro do Datafolha para o voto feminino é de três pontos percentuais.