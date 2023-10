São Paulo envia equipe de policiais para apurar morte de médicos no Rio

Atualizado em 5 out 2023, 10h44 - Publicado em 5 out 2023, 10h32

O governo de São Paulo divulgou nota de pesar pela morte de três médicos em atentado no Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira, 5. No texto, o estado se solidariza com os familiares e amigos das vítimas e se coloca à disposição do governo do Rio de Janeiro para colaborar nas investigações. Uma equipe do DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa) já foi enviada ao Rio para ajudar na apuração dos fatos.

O crime ocorreu na Barra da Tijuca. As vítimas — Marcos de Andrade Corsato, 62, Diego Ralf de Souza Bomfim, 35, e Perseu Ribeiro Almeida, 33 — são de São paulo estavam no Rio para participar de um congresso. Eles bebiam em um quiosque quando foram surpreendidas por três homens armados que chegaram atirando. O quarto médico foi levado ao hospital em estado grave.

Um dos médicos assassinados, Diego Bomfim, é irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL), que é de São Paulo, e cunhado do também deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ). Os investigadores apuram se houve motivação política para o crime.

Segue íntegra da nota de pesar do Governo de São Paulo:

O Governo do Estado de São Paulo lamenta a morte dos três médicos paulistas ocorrida na madrugada desta quinta-feira no Rio de Janeiro e se solidariza com familiares e amigos das vítimas. O Estado está à disposição do governo do Rio de Janeiro para colaborar com as investigações.

Por determinação da Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Civil está enviando uma equipe do DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa) ao Rio de Janeiro para auxiliar na investigação dos fatos.

