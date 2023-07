São Paulo: a popularidade de Lula e Tarcísio, cabos eleitorais em 2024

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Sérgio Quintella e Bruno Caniato. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Dois dos principais atores indiretos na eleição municipal de São Paulo no ano que vem, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) testarão as suas popularidades ao apadrinhar candidatos a prefeito da maior cidade do país.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), um dos candidatos, espera contar com o apoio de Tarcísio e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para construir uma frente de centro-direita, como mostra reportagem de VEJA na edição desta semana.

O seu principal adversário deverá ser, ao menos segundo as primeiras pesquisas, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que espera contar com o apoio do presidente Lula, prometido a ele na campanha eleitoral de 2022.

Na última eleição, aliás, Lula venceu Bolsonaro na capital paulista, enquanto Fernando Haddad (PT) derrotou Tarcísio. Segundo levantamento divulgado nesta semana, no entanto, o atual governador está se saindo melhor que o petista na cidade.

Veja a popularidade dos dois prováveis cabos eleitorais em 2024:

Governo Tarcísio de Freitas

Aprovam: 67,6% (ante 65,3% em maio)

Reprovam: 26,6% (eram 26,7% em maio)

Não sabem: 5,8% (8% em maio)

Governo Lula

Aprovam: 56,2% (ante 55,6% em maio)

Reprovam: 39,6% (eram 38,7% em maio)

Não sabem: 4,2% (5,6% em maio)

O instituto ouviu 1.096 eleitores, entre os dias 9 e 13 de julho. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.