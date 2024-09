São Carlos: PT e PP empatam em disputa apertada pela prefeitura

Faltam seis dias para as eleições municipais de 2024, e a cidade de São Carlos, no interior de São Paulo, vive um embate extremamente acirrado entre os dois principais candidatos pelo controle da prefeitura nos próximos quatro anos. O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira, 30, pelo instituto Paraná Pesquisas.

De acordo com a pesquisa, o ex-secretário municipal Netto Donato (PP) soma 40,3% das intenções de voto em São Carlos, seguido de perto pelo ex-prefeito Newton Lima (PT), que acumula 39,7% do eleitorado. Dentro da margem de erro de 3,8 pontos percentuais (pp), o cenário é de empate técnico na liderança da disputa — numericamente, a diferença entre os candidatos é de 0,6 ponto percentual, o equivalente a pouco mais de mil eleitores.

O empresário Mario Casale (Novo) aparece com 7,5% do eleitorado, enquanto votos brancos e nulos chegam a 7% e outros 5,5% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa. Não há possibilidade de segundo turno em São Carlos, uma vez que o município possui menos de 200 mil eleitores registrados.

Disputa entre Lula e prefeito

A cerca de 230 quilômetros de distância de São Paulo, São Carlos é um conhecido pólo científico e industrial do interior paulista e sedia a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), da qual Newton Lima foi reitor entre 1992 e 1996. Ex-prefeito por dois mandatos entre 2001 e 2008 e também ex-deputado federal pelo PT, ele está entre os quadros mais antigos do partido e é aliado de longa data do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Já o rival Netto Donato comandou a secretária municipal de governo até maio deste ano, quando deixou o cargo para disputar as eleições. Ele é a aposta de sucessão no Executivo local do atual prefeito de São Carlos, Airton Garcia (PP), que está no segundo mandato consecutivo à frente da prefeitura e não pode concorrer à reeleição.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 710 eleitores em São Carlos entre os dias 26 e 29 de setembro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,8 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é SP-04471/2024.