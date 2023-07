Santos: deputada do PL lidera corrida, mas direita pode rachar em 2024

A deputada federal Rosana Valle, presidente do PL Mulher no estado de São Paulo e a aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, lidera a corrida pela prefeitura de Santos para 2024, segundo levantamento feito entre os dias 6 e 9 de julho pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta terça-feira, 11.

No principal cenário, Rosana tem 31,3% das intenções de voto e aparece à frente do atual prefeito, Rogério Santos (PSDB), que tem 21,3% — a margem de erro é de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos.

O cenário aponta para uma disputa apertada dentro do espectro da centro-direita na cidade, uma vez que Rogério Santos deve trocar o ninho tucano pelo Republicanos, do governador Tarcísio de Freitas, ou pelo PSD, do secretário estadual de Governo, Gilberto Kassab.

Rosana Valle era filiada ao PSB e aliada do hoje ministro Márcio França, mas deixou o partido em abril de 2022 depois que os socialistas decidiram apoiar a candidatura de Lula. “Não voto e nem apoio o PT”, disse ao justificar a decisão.

Santos tem sido um reduto de centro-direita – o último prefeito de esquerda eleito foi David Capistrano (PT) em 1992. Na eleição de 2022, tanto Bolsonaro quanto Tarcísio tiveram 56% dos votos válidos na cidade no segundo turno contra, respectivamente, Lula e Fernando Haddad.

Na pesquisa divulgada hoje, aparece em terceiro lugar a vereadora e ex-prefeita Telma de Souza (PT), com 15,7% (ela está empatada na margem de erro com Rogério Santos), a vereadora Audrey Kleys (PP), com 9,6%; o ex-presidente do TJ-SP Ivan Sartori (Avante), com 4,5%, e a vereadora Débora Camilo (PSOL), com 3,5%.

Entre os entrevistados, 9,6% disseram que votariam em branco, nulo ou nenhum, enquanto 4,6% não souberam ou não responderam. A pesquisa ouviu 719 eleitores na cidade.

Avaliação

Um trunfo para Rogério Santos é a avaliação de seu governo medida pelo Paraná Pesquisas – o seu mandato é aprovado por 64,8% dos entrevistados e reprovado por 30,0%. Outros 5,1% não souberam ou não quiseram responder. Rogério Santos foi assessor e secretário do ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa (PSDB), hoje deputado federal, que governou a cidade por dois mandatos.

Continua após a publicidade

Siga