Santa Catarina: 82 cidades decretam emergência por causa de chuvas

Até a manhã desta terça-feira, 10, ao menos 82 municípios de Santa Catarina — de um total de 295 — já haviam decretado estado de emergência em razão das fortes chuvas que atingem a região desde a última semana. Duas pessoas morreram no estado devido aos temporais, uma em Rio do Oeste e a outra em Palmeira, segundo informações da Defesa Civil. Os temporais afetam, principalmente, as regiões do Vale do Itajaí e do Vale Europeu, no leste catarinense.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é que as chuvas se intensifiquem em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul a partir da próxima quarta-feira, 11, com a chegada de uma frente fria, provocando volumes de precipitação de mais de 80 milímetros ao longo da semana em partes dos territórios gaúcho e catarinense. Ainda segundo o Inmet, as tempestades devem continuar atingindo o oeste dos dois estados entre 17 e 25 de outubro, podendo superar 90 milímetros nestas regiões.

O governo de Santa Catarina informou que o risco de alagamentos e deslizamentos de terra permanece alto e que equipes do Exército, Marinha e Polícia Rodoviária Federal trabalham em conjunto com as autoridades do estado para atender as regiões afetadas.

